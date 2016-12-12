 Sneijder vurdu Gökhan tuttu – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    vurdu Gökhan tuttu

    Sneijder vurdu Gökhan tuttu

    Süper Lig'de gaza basan ve son dört maçta 1 gol, 2 asist üreten Wesley , Gaziantepspor karşısında 'ye takıldı.

    Yıldız futbolcu, maç boyunca 4 kez kaleyi yoklarken, Gökhan köşeye giden 4 topu da uçarak çıkarmayı başardı. Galatasaray'ın 28 şut denemesinde sadece 3 gole geçit veren maçın ardından, "İyi hazırlanmıştık. Çok da boşluklar bulduk ama değerlendiremedik. Üzgünüz. En az 1 puan alabilirdik" dedi. Gökhan, Vodafone Arena'daki alçak saldırıda yaşamlarını yitiren şehitlerimize de Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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