 Serdar Aziz yine sakatlandı – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    yine sakatlandı

    Serdar Aziz yine sakatlandı
    Galatasaray'da yine sakatlandı. Uzun süren sakatlığını yeni atlatan tecrübeli oyuncu, 62. dakikada ayağını göstererek kenara 'beni değiştirin' işareti yaptı. Yerini Semih Kaya'ya bırakan Serdar'ın sakatlığının ciddi olup olmadığı bugünkü kontrolde netleşecek. Bu arada Serdar Aziz 4 maç sonra sarı kart görmedi. Tecrübeli oyuncu, 3'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı son 4 maçta 4 sarı görmüştü.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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