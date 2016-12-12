Selçuk İnan gururlu
Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Selçuk İnan: "Polis arkadaşımızı, taraftarımızın yanına götürürken elim ayağım boşaldı. Üzgündük, zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadım. 20 metre, hayatımın en uzun mesafesi olabilir"
Vodafone Arena yakınlarında dün gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle, Gaziantepspor maçı öncesinde bir çevik kuvvet polisi ile taraftarlarına koşan Selçuk İnan, yayıncı kuruluş Lig TV'ye yaptığı açıklamada, o anlarla ilgili olarak şöyle konuştu:
"Taraftarlarımız böyle bir şey istedi ve ben de yaptım. Polis arkadaşımızı, taraftarımızın yanına götürürken elim ayağım boşaldı. Üzgündük, zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadım. Böyle durumlarda ne yapsanız boş, taraftarımız istedi biz de yapmaya çalıştık. 20 metre, hayatımın en uzun mesafesi olabilir."
Terör saldırısı nedeniyle futboldan konuşmanın yersiz olacağının altını çizen Selçuk, "Çok zor şartlarda maça hazırlandık. Zihinsel ve duygusal olarak yıkılmış durumdaydık. Sonuçta profesyoneliz, yalnızca kazanılması gereken bir maçı kazandık. Çok üzgünüz, konuşacak bir kelime bulamazsınız ya gerçekten o durumdayım. Şehit polislerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Terörü lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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