 Riekerink: "Fark olmalıydı" – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    : "Fark olmalıydı"

    Riekerink: "Fark olmalıydı"

    Hollandalı çalıştırıcı, “Maçı daha önce de bitirebilirdik. Çok fazla gol kaçırdık. Başakşehir ve Beşiktaş ile puan farkını 3’e indirdik” derken, defanstaki zaafı ise gidereceklerini vurguladı

    Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde , Gaziantepspor karşısında galibiyetin yanı sıra çok pozisyona girerek kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, "Maça baktığımızda iki tane önemli şey var. Birincisi puan tablosundaki yerimiz. Başakşehir ve Beşiktaş ile 3 puan fark var. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Hedefimiz de zaten şampiyon olmak. Diğeri ise her zaman konuştuğumuz olan daha fazla pozisyon bulabilmek. Baktığımızda bayağı pozisyona giren de bir Galatasaray var. Bunun için mutluyum" dedi.

    KANATLARI DAHA ÖNDE TUTTUK
    Maçtan önce kanat oyuncularından daha önde durmalarını ve defansın arkasına top atılmasını istediklerini belirten Riekerink, "Dediğim gibi bir çok pozisyon bulduk. Maçı daha önce de bitirebilirdik ama birçok pozisyonu değerlendiremedik. Ama yüzde yüz memnun musunuz derseniz, bu mümkün değil. Özellikle ilk 15 dakikada iyi başlamadık ve rakibe bazı pozisyonlar verdik. Bunları da çözmemiz gerek" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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