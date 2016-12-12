Riekerink: "Fark olmalıydı"
Hollandalı çalıştırıcı, “Maçı daha önce de bitirebilirdik. Çok fazla gol kaçırdık. Başakşehir ve Beşiktaş ile puan farkını 3’e indirdik” derken, defanstaki zaafı ise gidereceklerini vurguladı
KANATLARI DAHA ÖNDE TUTTUK
Maçtan önce kanat oyuncularından daha önde durmalarını ve defansın arkasına top atılmasını istediklerini belirten Riekerink, "Dediğim gibi bir çok pozisyon bulduk. Maçı daha önce de bitirebilirdik ama birçok pozisyonu değerlendiremedik. Ama yüzde yüz memnun musunuz derseniz, bu mümkün değil. Özellikle ilk 15 dakikada iyi başlamadık ve rakibe bazı pozisyonlar verdik. Bunları da çözmemiz gerek" ifadelerini kullandı.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
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sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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