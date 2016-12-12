Riekerink: Fark olmalıydı

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Riekerink, ligde 4 maçta 3 yenilgi aldıkları kötü dönemin ardından artık daha fazla puan kaybına tahammülleri olmadığını vurgulayarak, "Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarının ardından bugün de kazandık. Şu anda üçüncü sıradayız ve zirveyle aramızdaki puan farkı da üç. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Hedefimiz de zaten şampiyon olmak." diye konuştu.

Futbolcularıyla konuştukları konular olduğunu anlatan Hollandalı teknik adam, şunları söyledi:

"Top tutmada başarılıydık ancak pozisyon bulmakta sıkıntı yaşıyorduk. Bu hafta ise özellikle kanat oyuncularının pozisyonuna odaklandık. Çizgiye yakın olmalarını ve daha önde oynamalarını söyledik. Bu şekilde defansın arkasındaki boşlukları değerlendirme şansları olacaktı. Zaten ilk gol de bu şekilde Bruma'nın pasıyla Yasin'den geldi. Öte yandan, ilk 15 dakikada ofanstan defansa geçişlerde sıkıntı yaşadık. Bunun nedeni ise bugün daha fazla pozisyon bulmaya odaklandığımız için, rakip kaleye de daha fazla oyuncuyla gitmemizdi. İkinci odaklandığımız konu ise kanat ve savunma kombinasyonuydu. Bunu bazen iyi yaptık, bazen de yapamadık. Bugün çok pozisyona girdik. Daha önce goller bulup, maçı bitirmemiz gerekirdi."

Riekerink, Bursaspor maçıyla başlayan süreçte 5 maçtan 13 puan almayı hesapladıkları yönündeki sözlerinin hatırlatılarak, beraberlik olarak Osmanlıspor maçını mı düşündükleri yönündeki soru üzerine, "Önümüzde zorlu bir Osmanlıspor maçı olduğu doğru. Ben 5 maçta 13 puan hesabını söylerken, en az 13 puan istediğimizi kastettim. Bu Osmanlıspor deplasmanında beraberlik için oynayacağımız anlamını taşımaz. Osmanlıspor müsabakasının zorlu geçeceği bir gerçek." yanıtını verdi,

Hollandalı çalıştırıcı, ilk yarı sonunda kenara aldığı Martin Linnes için ise "O her zaman mükemmel bir profesyonel. Bursaspor maçında sol bekte gerçekten iyi oynamıştı. Bugün sağ bekte tekrar şans vermek istedim ama ilk yarıda aldığım izlenim, sol bekteki rahatlığı gösteremediğiydi. Bu yüzden de değişiklik gerçekleşti." ifadelerini kullandı.