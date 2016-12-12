Podolski’den sitem
Yasin’in attığı ikinci golün asistini yapan Alman futbolcu, 80. dakikada oyundan alınınca ellerini iki yana açıp memnuniyetsizliğini dile getirdi
BİR DARBE DAHA YEDİ
Son haftalarda oyundan aldığı oyuncuların protestolarına maruz kalan, otorite kuramamakla suçlanan teknik direktör Riekerink, bir darbe de Lukas Podolski'den yemiş oldu. Daha önce Hamit Altıntop, Selçuk, Yasin, Sinan ve Tolga çeşitli nedenlerle Hollandalı hocaya rest çekmişti.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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