 Podolski’den sitem – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Podolski’den sitem

    Podolski’den sitem

    Yasin’in attığı ikinci golün asistini yapan Alman futbolcu, 80. dakikada oyundan alınınca ellerini iki yana açıp memnuniyetsizliğini dile getirdi

    Gaziantepspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Lukas Podolski, 80. dakikada Jan Olde Riekerink tarafından oyundan alınmasına tepki gösterdi. Türk Telekom Arena'da oynanan maçta Eren Derdiyok'un yerine forvette görev yapan Alman futbolcu, uzaktan şutlarıyla gol aradı ancak son vuruşları yapamadı. Ağları havalandıramayan , 66. dakikada Yasin'in attığı ikinci golün asistini yaparak skora etki etti. Eren'le oyuna devam etmek isteyen Riekerink, 80'de Podolski'yi kulübeye çekerken yıldız futbolcu, saha kenarında bekleyen hocasına ellerini açarak söylendi ve sitem etti.

    BİR DARBE DAHA YEDİ
    Son haftalarda oyundan aldığı oyuncuların protestolarına maruz kalan, otorite kuramamakla suçlanan teknik direktör Riekerink, bir darbe de Lukas Podolski'den yemiş oldu. Daha önce Hamit Altıntop, Selçuk, Yasin, Sinan ve Tolga çeşitli nedenlerle Hollandalı hocaya rest çekmişti.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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