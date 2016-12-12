Nigel De Jong'dan teröre tokat gibi cevap
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Nigel De Jong, "Bugün polislerimiz için oynayıp kazanmak istedik. Hem bizim için, hem de onlar için güzel bir galibiyet oldu." dedi.
İstanbul'daki hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız için başsağlığı dileklerinde bulunan De Jong, 3-1 kazandıkları Gaziantepspor maçı sonrası açıklamalar yaptı. Yaşanan olaylardan sonra korkmanın anlamsız olduğunu söyleyen De Jong, "Bugün polislerimiz için oynayıp kazanmak istedik. Hem bizim için, hem de onlar için güzel bir galibiyet oldu. Ailem Hollanda'da, herkes biraz endişelendi tabii ki. Ama bu sadece Türkiye'de olmuyor, her yerde başınıza gelebilir. Bu olaylar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde olabiliyor. Aileme de korkuyla yaşamanın bir anlamı olmadığını söyledim. Futbol sadece futbol değildir, bazen daha da büyüktür. Tüm bu olaylardan sonra birbirimize destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
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sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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