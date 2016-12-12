Nigel de Jong: Polisler için oynadık

Tolga Ciğerci'nin yokluğunda formayı kapan Nigel de Jong, 90 dakika bitmeyen enerjisiyle tam not aldı.

Hollandalı oyuncu, maçtan sonra, "Polislerimiz için oynayıp kazanmak istedik. Güzel bir galibiyet oldu. Bu olaylar Türkiye'de değil, başka ülkelerde de olabilir. Korkmamalıyız, zaten onların da hedefi bu" dedi.