 Nigel de Jong: Polisler için oynadık – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    : Polisler için oynadık

    Nigel de Jong: Polisler için oynadık

    Tolga Ciğerci'nin yokluğunda formayı kapan , 90 dakika bitmeyen enerjisiyle tam not aldı.

    Hollandalı oyuncu, maçtan sonra, "Polislerimiz için oynayıp kazanmak istedik. Güzel bir galibiyet oldu. Bu olaylar Türkiye'de değil, başka ülkelerde de olabilir. Korkmamalıyız, zaten onların da hedefi bu" dedi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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