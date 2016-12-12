 Muslera bildiğiniz gibi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    bildiğiniz gibi

    Muslera bildiğiniz gibi
    Aslan'ın 1 numarası dün de kalesinde büyük güven verdi. Elyasa'dan yediği golde yapacak bir şeyi bulunmayan Fernando , özellikle ilk yarıda Gaziantepspor'un net pozisyonlarında rakibe geçit vermedi. Önemli kurtarışlar yapan Uruguaylı kaleci, görevini başarıyla tamamladı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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