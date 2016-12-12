 MSK Şanlıurfa: 1 Galatasaray: 3 – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    MSK Şanlıurfa: 1 : 3

    MSK Şanlıurfa: 1 Galatasaray: 3
    'nin 10. haftasında Şanlıurfa'ya konuk olan , rakibini 3-1'le mağlup etti. Diğer maçta İnegöl Belediye, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi. Sultanlar Ligi'nde ise günün sonuçları şöyle: Nilüfer Bld.-Eczacıbaşı Vitra: 2-3, Bursa Büyükşehir Belediye- Halkbank: 3-1, Seramiksan-İdmanocağı: 3-0, Sarıyer-Beşiktaş: 0-3.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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