 Linnes başladı Sabri bitirdi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    başladı Sabri bitirdi

    Linnes başladı Sabri bitirdi
    Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde tek değişikliğe giderek, Sabri Sarıoğlu'nun yerine Martin 'i oynattı. Gaziantepspor maçına ilk 11'de başlayan Norveçli, bu sezon ligde ikinci kez 11'de bir maça başladı ve üçüncü kez süre aldı. Ancak Bursaspor maçındaki performansını gösteremeyince ikinci yarının başında yerini yeniden Sabri Sarıoğlu'na bıraktı. Tecrübeli futbolcu, sonradan oyuna girmesine karşın görevini yaptı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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