G.Saraylı sporcunun kardeşi de şehit oldu
Dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ta meydana gelen hain saldırıda yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selin Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Dün meydana gelen patlama sırasında Taksim'e giden dolmuşta yaralanan 28 yaşındaki bankacı Selin Çelik, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakımda tedavisi yapılan Selin Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Çelik'in otopsi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
GALATASARAYLI SPORCUNUN KARDEŞİ
Selin Çelik'in, Galatasaray Kulübü master yüzücüsü Pelin Çelik'in kız kardeşi olduğu öğrenildi.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
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