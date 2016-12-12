Gecenin adamı

Türk Telekom Arena’da dün yıldızlaşan isim Yasin’di. Hat-trick yapan tecrübeli futbolcu, Galatasaray’ı zafere taşıdı, gollerin ardından şehitleri de unutmadı

Süper Lig'in 14. haftasını Gaziantepspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da öne çıkan isim Yasin Öztekin'di... 12, 66 ve 90+5. dakikalarda sahneye çıkan Yasin, attığı 3 golle sarı-kırmızılıları galibiyete taşıdı. Adanaspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan ve daha sonra özür dileyip affedilen 29 yaşındaki futbolcu, Gaziantep zaferinin başmimarı oldu. Affedildikten sonra oynadığı 3 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, bu sezon 5. kez gol sevinci yaşadı.



Süper Lig'de bu yıl hat-trick yapan ilk yerli oyuncu olan Yasin, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından maçın topunu da hatıra olarak aldı. Maç sonu Beşiktaş'ta yaşanan hain saldırıyı kınayan Yasin, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Golden sonra polislere koşmak istedim. Onlar olmadan biz de yokuz. Onlar güvenliğimizi sağlıyor. Hepimiz kardeşiz. Onlar da kardeşim gibi. Gittim sarıldım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.



