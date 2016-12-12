Gecenin adamı
Türk Telekom Arena’da dün yıldızlaşan isim Yasin’di. Hat-trick yapan tecrübeli futbolcu, Galatasaray’ı zafere taşıdı, gollerin ardından şehitleri de unutmadı
Süper Lig'de bu yıl hat-trick yapan ilk yerli oyuncu olan Yasin, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından maçın topunu da hatıra olarak aldı. Maç sonu Beşiktaş'ta yaşanan hain saldırıyı kınayan Yasin, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Golden sonra polislere koşmak istedim. Onlar olmadan biz de yokuz. Onlar güvenliğimizi sağlıyor. Hepimiz kardeşiz. Onlar da kardeşim gibi. Gittim sarıldım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:49
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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