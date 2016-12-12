Galatasaraylı sporcunun kardeşi de şehit oldu
Dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ta meydana gelen hain saldırıda yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selin Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Dün meydana gelen patlama sırasında Taksim'e giden dolmuşta yaralanan 28 yaşındaki bankacı Selin Çelik, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakımda tedavisi yapılan Selin Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Çelik'in otopsi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
GALATASARAYLI SPORCUNUN KARDEŞİ
Selin Çelik'in, Galatasaray Kulübü master yüzücüsü Pelin Çelik'in kız kardeşi olduğu öğrenildi.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:32
- Yeniden ayağa kalkacağız
Toplam 2
Yorum
sabo sayın başkan şehirde ve yerel basında bu Fenerbahçe düşmanlığı varken birde ilahi adalet varken asla ayağa kalkamazsınız.saygılar
- Eren saç baş yoldurdu
Toplam 1
Yorum
gorkem adamı yedeğeçekip küstürdu gecen mac 90 da oyuna aldı.uzerinde baskı olusturdu ve sımdı daha kotu hıssediyor ereb derdiyok kendini. yani iş bilmeyen rieekeringle bu iş asla yurumez. top rakipteyken birbirinize yakın oynayım uyarıı bile yapamayan bir hoca. aklı başında taraftarlar onu derhal istifaya çağırmalı yoksa bu senemizde husran olacak...
- Boyko tapusu ile Malaga’ya!
Toplam 1
Yorum
diyarbakır1903 Bence boyko geri gelmeli ve yerine tolga gönderilmeli.
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