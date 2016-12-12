Galatasaray'da kara bulutlar dağıldı
Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Galatasaray, sıkıntılı dönemi geride bırakarak kara bulutları dağıttı.
Ligin 8. haftasında Trabzonspor'a evinde 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, bu süreçte 4 maçından 3'ünü kaybederek krize girmesinin ardından yeniden bir galibiyet serisi yakaladı ve çıkışa geçmesini bildi.
- Bursaspor maçı kırılma noktası oldu
Galatasaray, ligin 12. haftasında Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek sıkıntılı süreçten çıkışın sinyallerin verdi.
Trabzonspor (0-1), Medipol Başakşehir (1-2) ve Fenerbahçe (0-2) yenilgileriyle bir anda zirve yarışının gerisine düşen sarı-kırmızılılar, ardından Bursaspor (3-1), Kasımpaşa (2-1) ve Gaziantepspor (3-1) galibiyetleriyle hayat buldu.
Ligin 11. haftası itibarıyla 29 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde yer alan Galatasaray, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 14. haftada şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu.
Sarı-kırmızılılar, 32'şer puanlı Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ın gerisinde 29 puanla 3. durumda yer alırken, puan farkını 3 maç sonra 3 puana kadar çekti.
Ligde 16. hafta sonrasında verilecek devre arasına girerken puan farkını daha da aşağılara çekmek isteyen Galatasaray, önündeki Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında da galibiyete kilitlendi.
- 14 ay sonra yeni galibiyet serisi
Sarı-kırmızılı ekip, ligde Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarını kazanarak 14 ay sonra yeniden bir galibiyet serisine imza attı.
Son olarak 2015-2016 sezonunun ilk bölümünde üst üste 4 maç kazanan Galatasaray, ardından yeni bir kazanma serisi için 14 ay bekledi.
Geride kalan sezon, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 5. haftada Trabzonspor'u 1-0, 6. haftada Gazinatepspor'u 2-1, 7. haftada Medipol Başakşehir'i 2-0 ve 8. haftada Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, ardından ardından peş peşe 2 maçın üzerinde kazanmak için 14 ay bekledi.
- Son 7 sezonun en iyi ikinci performansı
Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 14. haftalar itibarıyla son 7 sezonun en iyi ikinci performansını yakaladı.
Geride kalan 14 haftada 29 puan toplayan Galatasaray, son 7 sezon içinde sadece 31 puan elde edilen 2014-2015 döneminin gerisinde kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 14. haftaları, 2015-2016, 2013-2014 ve 2012-2013 sezonlarında 26 puanla geçerken, 2011-2012 sezonunda 28, 2010-2011 sezonunda ise 20 puan elde edebildi.
Galatasaray, 2009-2010 sezonunun 14. haftasını da yine 29 puanla geçmişti.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:22
- Çevik ve Kuvvetli
Toplam 6
Yorum
ozan sana kendini atıyorsun hak yiyorsun diye saydıran biri olarak şunu söylemek istiyorum ki : Yasin efendi dün ADAM GİBİ ADAMDIN. ellerin öpülesi bu davranışın için Allah razı olsun. Hep böyle ol inşallah Sana Adam olmak Çok yakışıyor.
- Fikret Orman: "İte köpeğe prim vermeyeceğiz"
Toplam 2
Yorum
BüyükBaşkan TEBRİK EDİYORUM BAŞKAN KEŞKE AZİZ YILDIRIM DURSUN ÖZBEK GİBİ BAŞKANLARLA AYNI KAREDE AYNI CÜMLELERİ KURABİLSEYDİN BİRLİK OLMALIYIZ ARAMIZ BOZUK OLABİLİR AMA KANIMIZ BOZUK DEĞİL.
- Fikret Orman: "İte köpeğe prim vermeyeceğiz"
Toplam 2
Yorum
H.H.C1903 Fikret Orman diye yazılır, Adam diye okunur. !
Galatasaray'da kara bulutlar dağıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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