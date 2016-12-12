Erman Toroğlu'ndan hainlere sert tepki

Bu saldırının ardından Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bile oynansa dostuk görüntülerinin olacağını belirten Toroğlu, "Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe maç yapsaydı, stadı %50-%50 açarlardı, el ele maç yaparlardı, omuz omuza tezahürat yaparlardı, skor falan unutulurdu. Çatır çatır adres verirlerdi" dedi.

"BİZİM NE MANYAK DEVLET OLDUĞUMUZU BİLMİYORLAR"

Federasyonun maçı oynatma kararının doğru olduğunu belirten yorumcu, "Bizim ne manyak bir devlet olduğumuzu bilmiyorlar. Bizi bölemezler. Vururuz sonunda, onu söyleyeyim. Biz de vururuz sonunda. Öyle Amerika, İngiltere, Almanya gibi falan değil. Biz pek Suriye'ye falan benzemeyiz. Irak'a, Suriye'ye falan benzemeyiz. Kurtuluş Savaşı'na bakınca görüyorsun. Biz manyak milletiz. Satayım ailemi falan dersin, tararsın, geçersin. Bana da gelirse, tarar geçerim iş o şekle gelirse. İnşallah gelmez. Maçların oynanması güzel, federasyonun tavrı güzel. Oynatalım; maden öyle, işte böyle yapalım. Bu kan yerde kalmamalı. Tahmin ediyorum, bunlar içeriden destek almasalar, bu işi yapamazlardı. O polis çocukların orada olması, maçtan önce, maçtan sonra planlamayı almasalardı, bunu yapamazlardı. Bence bu böyle ha. Bir bilgim yok. Benim fikrim bu" ifadelerini kullandı.

"BU BOMBAYI ATTIRAN O... ÇOCUKLARI NEREDE"

Saldırıyı gerçekleştiren asıl isimlerin bulunması gerektiğini kaydeden Toroğlu, "Maç yorumu yapmayı benden kimse beklemesin. Ben Ankara'da yaşadım, bir şeyleri bilirim. Bu bombayı atanlar değil, bu bombayı attıran o... çocukları neredeler. Bu bombayı atanlar da maşa. Affedersin, özür dilerim. Bunu attıranlar, yukarıdaki babalara. O kelime var ya, en tepeye. O atanlar var ya, onlar zavallı. Esas yukarısı var ya, onlara söyledim. Bilmem anlatabildim mi? diye konuştu.