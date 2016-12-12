 Eren saç baş yoldurdu – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Eren saç baş yoldurdu

    Eren saç baş yoldurdu
    Sezon başında 11'de forma giyen , son haftalarda fazla şans bulamıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçına 90. dakikada giren golcü futbolcu, dün de 80'de oyuna dahil oldu. Yıldız oyuncu, kısa sürede 3 net gol pozisyonuna girmesine rağmen bunları değerlendiremedi.

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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