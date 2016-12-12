 Çevik ve Kuvvetli – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Çevik ve Kuvvetli

    Çevik ve Kuvvetli

    Gaziantep’i Yasin’in attığı gollerle 3-1 yendi.

    Maçta duygu dolu anlar yaşandı. İki takım sahaya "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankartla çıktı. Futbolcular polislere karanfil verdi. Maç öncesi saygı duruşu yapıldı. Futbolcular ve taraftarlar tek yürek olup polislerle kenetlenirken, tribünlerin teröre tepkisi yeri göğü inletti. Attığı üç golle 'ı sırtlayan 'in golden sonra, çevik kuvvet polislerinin boynuna sarılması herkesin gözlerini yaşarttı. Gaziantep'in tek golünü Elyasa kaydetti. Konuk ekipte Fatau 78'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:30
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