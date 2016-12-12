 Çevik kuvvet polislerine koştu – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Çevik kuvvet polislerine koştu

    Çevik kuvvet polislerine koştu

    Galatasaray'ı Gaziantepspor maçında öne geçiren golü atan Yasin Öztekin, çevik kuvvet polislerine sarıldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor ile sahasında karşılaşan Galatasaray, 12. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle öne geçti. Golden sonra asker selamı veren sarı-kırmızılı futbolcu, ardından korner bayrağının arkasında duran polislere sarıldı.

    Ortaya duygu dolu anlar çıktı…



    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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