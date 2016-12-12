 Carole çok çalıştı – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Carole çok çalıştı

    Carole çok çalıştı

    Oynadığı futbolla Avrupa'dan transfer teklifleri almaya başlayan dün de Galatasaray'ın iyilerinden biriydi.

    Fransız sol bek, savunmada ve hücumda görevini eksiksiz yaptı. Kanadında ileri geri çalışan genç oyuncu, orta sahada pas organizasyonlarına da destek vererek alınan galibiyette pay sahibi oldu.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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