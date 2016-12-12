Carole çok çalıştı

Oynadığı futbolla Avrupa'dan transfer teklifleri almaya başlayan Lionel Carole dün de Galatasaray'ın iyilerinden biriydi.

Fransız sol bek, savunmada ve hücumda görevini eksiksiz yaptı. Kanadında ileri geri çalışan genç oyuncu, orta sahada pas organizasyonlarına da destek vererek alınan galibiyette pay sahibi oldu.