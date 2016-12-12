"Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier Drogba, İstanbul'daki terör saldırısına Galatasaray eşofman üstüyle asker selamı vererek tepki gösterdi.
Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Didier Drogba, İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi
Drogba, Instagram hesabından, "Bölemezsiniz, ayıramazsınız. Birlikte güzel Türkiye" mesajını paylaşırken, "polisiminyanındayım" ve "prayforistanbul" hashtaglerini kullandı. Ayrıca, Fildişi Sahilli futbolcunun Galatasaray eşofman üstüyle asker selamı vermesi dikkati çekti. Didier Drogba 2012-2014 sezonlarında Galatasaray forması giymişti.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:55
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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