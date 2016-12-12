 "Bölemezsiniz, ayıramazsınız" – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"

    "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"

    Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier , İstanbul'daki terör saldırısına Galatasaray eşofman üstüyle asker selamı vererek tepki gösterdi.

    Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Didier , İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi

    Drogba, Instagram hesabından, "Bölemezsiniz, ayıramazsınız. Birlikte güzel Türkiye" mesajını paylaşırken, "polisiminyanındayım" ve "prayforistanbul" hashtaglerini kullandı. Ayrıca, Fildişi Sahilli futbolcunun Galatasaray eşofman üstüyle asker selamı vermesi dikkati çekti. Didier Drogba 2012-2014 sezonlarında Galatasaray forması giymişti.

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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