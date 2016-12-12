 Bayraklar yarıya indirildi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bayraklar yarıya indirildi

    Bayraklar yarıya indirildi
    Hain terör saldırısı sonrası ülkemizde 1 günlük yas ilan edilirken, kulübü de 'nda bayrakları yarıya indirdi. Resmi siteden yapılan "Menfur saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin acı kaybından dolayı 1 gün süreyle yas ilan edilmesi ve bütün bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür" açıklamasının ardından statta da yas durumuna geçildi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayraklar yarıya indirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.