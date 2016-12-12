 Aslan’dan 3’te 3 – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Aslan’dan 3’te 3

    Aslan’dan 3’te 3
    Kadınlar Basketbol Ligi'nde Samsun Canik'e konuk olan G.Saray, bu sezon rakibinin kabusu oldu. Sarı- kırmızılılar, EuroCup'ta iki kez devirdiği Karadeniz ekibini dün de ligde 88-76 mağlup etti. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Beşiktaş-Doğuş Hastanesi.: 71-62, Y.Doğu-Botaş: 86-89.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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