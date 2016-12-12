Aslan açıldı

Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Gaziantep’i de mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve zirve yarışından kopmaya niyeti olmadığını gösterdi

Galatasaray, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından çıkışa geçti. Derbide çok kötü bir futbol ortaya koyan ve eleştirilerin odağında yer alan sarı-kırmızılı ekip, Bursa ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Gaziantepspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Türk Telekom Arena'da oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12, 66 ve 90+5. dakikalarda Yasin Öztekin ağlara yollarken, Gaziantepspor'un tek golü 73. dakikada kafa ile Elyasa Süme'den geldi. Bu arada Bruma'yı düşüren Mohammed Fatau, 78. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı. Galatasaray bu galibiyetle puanını 29'a yükseltirken, Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı. Maçın başından sonuna Beşiktaş'taki hain saldırının acısının hissedildiği karşılaşmada atılan goller hayatını kaybeden çevik kuvvet polislerine armağan edildi. Futbolcular, maç öncesi ve sonrasında polislerle sarmaş dolaş oldu ve acılarına ortak olmaya çalıştı. Yasin de her golden sonra asker selamı vermeyi ihmal etmedi.



G.SARAY GELENEĞi SÜRÜYOR

G.saray, Antep'e karşı son maçlarda büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Antep ile oynadığı son 10 maçta sadece bir kez kaybetti. Geçen yıl Antep'te 2-0 yenilen Cimbom, 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İki takım toplamda 61 kez lig maçında karşılaşırken 36 kez Galatasaray 11 kez Gaziantepspor kazandı 14 maç ise berabere sona erdi.



Savaş ÇORLU