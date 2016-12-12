Aslan açıldı
Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Gaziantep’i de mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve zirve yarışından kopmaya niyeti olmadığını gösterdi
G.SARAY GELENEĞi SÜRÜYOR
G.saray, Antep'e karşı son maçlarda büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Antep ile oynadığı son 10 maçta sadece bir kez kaybetti. Geçen yıl Antep'te 2-0 yenilen Cimbom, 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İki takım toplamda 61 kez lig maçında karşılaşırken 36 kez Galatasaray 11 kez Gaziantepspor kazandı 14 maç ise berabere sona erdi.
Savaş ÇORLU
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:28
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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