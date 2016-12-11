Yasin: "Onlar olmadan biz de yokuz"
Gaziantepspor karşısında 3 gol atarak yıldızlaşan Yasin, "Selçuk Ağabey, polis ağabeyi sahaya getirdi, eğer biraz daha sahada kalsa ağlardım." diyerek duygusal bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Gaziantepspor maçında aldığı 3-1'lik galibiyete 3 golle katkıda bulunan ve gol sonrası polislere koşmasıyla takdir toplayan Yasin Öztekin, yayıncı kuruluşa konuştu.
İşte Yasin Öztekin'in sözleri:
"Kariyerimde ilk defa hat-trick yaptım. Çok mutluyum, 3 gol attım, 3 puan aldık. Son maçların hepsini kazanmak istiyorduk, bugün de kazanmak istiyorduk, iyi oynadık, kazandık."
"BİRAZ DAHA KALSA AĞLARDIM"
"Öncelikle bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır diliyorum. Üzücü şeyler, baş etmemiz lazım. Gol atmak istiyordum, bugün onlar için. Selçuk Ağabey, polis ağabeyi sahaya sürünce tüylerim diken diken oldu. Biraz daha kalsa ağlardım. Gol atınca onlara koştum. Biz onlarla beraber bir milletiz."
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:26
- Çevik kuvvet polislerine koştu
Toplam 1
Yorum
EnBüyükFener Helal olsun sana Aslan
- Yasin çoştu, Cimbom uçtu
Toplam 1
Yorum
GSli1905 Yasin,Bruma,Carolle ve Tolga disi Revizyona Heycana ihtiyaci var Takimin,Sinanda kiralanmali !!!!
- Taraftar terk etti
Toplam 3
Yorum
GSli1905 Normal......Drogbali Heycani yakalamalilar,ben Sahsen oraya Sabrileri,Erenleri,ise yaramazlari görmeye gitmem.Alinanlar ya Fos,yada Dede !
Yasin: "Onlar olmadan biz de yokuz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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