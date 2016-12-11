Yasin çoştu, Cimbom uçtu

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29'a çıkardı ve Başakşehir'in puan kaybetmesiyle birlikte zirveyle olan puan farkını 3'e indirdi ve 3.sıradaki yerini korudu. Gaziantepspor ise 11 puanla 15. sırada kaldı.

YASİN CİMBOM'U ÖNE GEÇİRDİ

12 .dakikada Lukas Podolski'nin harika ara pası ile ceza yayı sol tarafında kaleci ile karşı karşıya kalan Bruma ceza sahasına girdi, şutunu çekemeden savunmadan müdahale geldi, seken top, o noktaya hareketlenen Yasin Öztekin'e geldi. Yasin altıpas alanı içerisinde yerden vuruşunu yaptı ve boş kaleye topu göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

2. GOL KAÇTI

45. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Wesley Sneijder ortasını ceza sahasına gönderdi. Savunmadan seken top ceza yayı içerisinde Selçuk İnan'ın önünde kaldı. Selçuk bekletmeden vuruşunu yaptı ancak etkisiz şutu savunmadan sekti. Seken top altıpas çizgisi önündeki Serdar Aziz'e geldi. Serdar müsait pozisyonda dönerek vuruşunu yaptı ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

YASİN YİNE SAHNEDE

Mücadelenin 66. dakikasında Galatasaray, Yasin Öztekin ile farkı ikiye çıkarttı.Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşundan sonra ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Selçuk İnan ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Lukas Podolski'ye pasını aktardı. Podolski topla buluştu ve son çizgiye inmeden pasını altıpas çizgisi gerisindeki arkadaşı Yasin Öztekin'e gönderdi. Yasin gelen topu bekletmeden kaleye gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.

ANTEP FARKI 1'E İNDİRDİ

74. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Anton Putsila ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Nabil Ghilas gelen topu kafa ile uzak direğe doğru aşırttı. Bu noktaya hareketlenen Elyasa Süme kafa vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu.

GAZİANTEPSPOR 10 KİŞİ KALDI!

78. dakikada kırmızı-siyahlılarda Mohammed Fatau, rakibi Bruma'ya yaptığı sert faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

SNEİJDER GÖKHAN'I GEÇEMEDİ

Ceza yayı gerisinde topla buluşan Wesley Sneijder vuruşunu yapıyor ancak kaleci Gökhan Değirmenci sağ köşeye uzanarak bu topu da çıkarttı. Boşta kalan top altıpas sağ çaprazında Eren Derdiyok'un önünde kaldı. Eren bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Gökhan Değirmenci bir kez daha gole engel oldu. Gökhan yaptığı kritik kurtarışlarıyla maça damga vurdu.



PERDEYİ DE YASİN KAPATTI

Yasin Öztekin kendisinin ve takımının 3. golünü kaydederek hat-trick yaptı. Ceza yayı gerisinden kullanılan serbest vuruşta Selçuk İnan doğrudan kaleyi düşündü. Sol direkten dönen top altıpas sol çaprazında Yasin Öztekin'in önünde kaldı. Yasin topu düzelterek yerden vuruşunu yaptı ve topu sağ köşeden filelerle buluşturdu.



Mücadele 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.