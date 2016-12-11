 Taraftar terk etti – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Taraftar terk etti

    Taraftar terk etti
    Galatasaray 'ın Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri elde kaldı. Şu ana kadar yaklaşık 7 bin bilet satışı yapıldığı belirtilirken TT Arena'daki maça kombinesi olanlar ile birlikte 20 bin civarı taraftar beklendiği ifade edildi.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 03:08
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