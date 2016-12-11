Taraftar terk etti

Galatasaray 'ın Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri elde kaldı. Şu ana kadar yaklaşık 7 bin bilet satışı yapıldığı belirtilirken TT Arena'daki maça kombinesi olanlar ile birlikte 20 bin civarı taraftar beklendiği ifade edildi.