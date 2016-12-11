Sıra Antep'te
Son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa’yı mağlup ederek iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, taraftarları önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor
Orhan Atik'in gönderilmesinin ardından kısa süreli bir sarsında yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında bugün Gaziantepspor'u konuk edecek. TT Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Umut Meler yönetecek. Ligde son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı maçtan da 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Cimbom, Süper Lig'de 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Hafta içinde teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayrılan Gaziantepspor sahaya antrenör Tahsin Tam yönetiminde çıkacak.
Savaş ÇORLU
Savaş ÇORLU
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 04:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Marcelo kapışması
Toplam 15
Yorum
karagush azicik ayagina basmis nerei girmizi yahu bunun
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Orman Kiev macindada yoktu bu macta olsun dimi cebicim 6 Kasim´i kaptirmayiz
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Cebi tabiiki hakem kararlarina karsi degiliz bizim lehimize ounca
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