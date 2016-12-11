Sıra Antep'te

Son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa’yı mağlup ederek iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, taraftarları önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

Orhan Atik'in gönderilmesinin ardından kısa süreli bir sarsında yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında bugün Gaziantepspor'u konuk edecek. TT Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Umut Meler yönetecek. Ligde son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı maçtan da 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Cimbom, Süper Lig'de 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Hafta içinde teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayrılan Gaziantepspor sahaya antrenör Tahsin Tam yönetiminde çıkacak.



Savaş ÇORLU