 Sıra Antep'te – Fotomaç – 11 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sıra Antep'te

    Sıra Antep'te

    Son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa’yı mağlup ederek iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, taraftarları önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

    Orhan Atik'in gönderilmesinin ardından kısa süreli bir sarsında yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında bugün Gaziantepspor'u konuk edecek. TT Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Umut Meler yönetecek. Ligde son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı maçtan da 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Cimbom, Süper Lig'de 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Hafta içinde teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayrılan Gaziantepspor sahaya antrenör Tahsin Tam yönetiminde çıkacak.

    Savaş ÇORLU
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 04:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sıra Antep'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.