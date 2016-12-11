Selçuk İnan gururlu
Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Selçuk İnan: "Polis arkadaşımızı, taraftarımızın yanına götürürken elim ayağım boşaldı. Üzgündük, zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadım. 20 metre, hayatımın en uzun mesafesi olabilir"
Vodafone Arena yakınlarında dün gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle, Gaziantepspor maçı öncesinde bir çevik kuvvet polisi ile taraftarlarına koşan Selçuk İnan, yayıncı kuruluş Lig TV'ye yaptığı açıklamada, o anlarla ilgili olarak şöyle konuştu:
"Taraftarlarımız böyle bir şey istedi ve ben de yaptım. Polis arkadaşımızı, taraftarımızın yanına götürürken elim ayağım boşaldı. Üzgündük, zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadım. Böyle durumlarda ne yapsanız boş, taraftarımız istedi biz de yapmaya çalıştık. 20 metre, hayatımın en uzun mesafesi olabilir."
Terör saldırısı nedeniyle futboldan konuşmanın yersiz olacağının altını çizen Selçuk, "Çok zor şartlarda maça hazırlandık. Zihinsel ve duygusal olarak yıkılmış durumdaydık. Sonuçta profesyoneliz, yalnızca kazanılması gereken bir maçı kazandık. Çok üzgünüz, konuşacak bir kelime bulamazsınız ya gerçekten o durumdayım. Şehit polislerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Terörü lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:09
- Çevik kuvvet polislerine koştu
Toplam 1
Yorum
EnBüyükFener Helal olsun sana Aslan
- Yasin çoştu, Cimbom uçtu
Toplam 1
Yorum
GSli1905 Yasin,Bruma,Carolle ve Tolga disi Revizyona Heycana ihtiyaci var Takimin,Sinanda kiralanmali !!!!
- Taraftar terk etti
Toplam 3
Yorum
GSli1905 Normal......Drogbali Heycani yakalamalilar,ben Sahsen oraya Sabrileri,Erenleri,ise yaramazlari görmeye gitmem.Alinanlar ya Fos,yada Dede !
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