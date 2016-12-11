Nigel De Jong'dan teröre tokat gibi cevap
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Nigel De Jong, "Bugün polislerimiz için oynayıp kazanmak istedik. Hem bizim için, hem de onlar için güzel bir galibiyet oldu." dedi.
İstanbul'daki hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız için başsağlığı dileklerinde bulunan De Jong, 3-1 kazandıkları Gaziantepspor maçı sonrası açıklamalar yaptı. Yaşanan olaylardan sonra korkmanın anlamsız olduğunu söyleyen De Jong, "Bugün polislerimiz için oynayıp kazanmak istedik. Hem bizim için, hem de onlar için güzel bir galibiyet oldu. Ailem Hollanda'da, herkes biraz endişelendi tabii ki. Ama bu sadece Türkiye'de olmuyor, her yerde başınıza gelebilir. Bu olaylar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde olabiliyor. Aileme de korkuyla yaşamanın bir anlamı olmadığını söyledim. Futbol sadece futbol değildir, bazen daha da büyüktür. Tüm bu olaylardan sonra birbirimize destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:38
- Kjaer için büyük yarış
Toplam 3
Yorum
dost kjaer bir rakip taraftar olarak söylüyorum 35 - 40 milyon euro rahat eder bu oyuncuyu siz almaya kalksanız size diyecekleri rakam bu olur
- Serdar sınırda
Toplam 4
Yorum
Fevzi Saçlı Kulüp başkanlığında önemli olan liyakat olmayıp paradır.Kulüp üyeleri ne olur bir kere şaşırıp liyakatı seçerek paraya kul olmadığınızı gösterin
- Fenerbahçe Antalya’ya ulaştı
Toplam 3
Yorum
hakem cuneyt cakir hakem cuneyt cakir ise FENERBAHCE'nin puan kayip ettirilmesi icin gorevlendirilmistir. bakin ve gorun
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