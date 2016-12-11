Nigel De Jong'dan teröre tokat gibi cevap

İstanbul'daki hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız için başsağlığı dileklerinde bulunan De Jong, 3-1 kazandıkları Gaziantepspor maçı sonrası açıklamalar yaptı. Yaşanan olaylardan sonra korkmanın anlamsız olduğunu söyleyen De Jong, "Bugün polislerimiz için oynayıp kazanmak istedik. Hem bizim için, hem de onlar için güzel bir galibiyet oldu. Ailem Hollanda'da, herkes biraz endişelendi tabii ki. Ama bu sadece Türkiye'de olmuyor, her yerde başınıza gelebilir. Bu olaylar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde olabiliyor. Aileme de korkuyla yaşamanın bir anlamı olmadığını söyledim. Futbol sadece futbol değildir, bazen daha da büyüktür. Tüm bu olaylardan sonra birbirimize destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.