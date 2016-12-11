 İşte fair-play – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    İşte fair-play

    İşte fair-play
    G.Saray 'ın U19 Takımı, Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçta örnek bir davranışa imza attı. İlk yarıda rakibinin yerde kaldığını görmeyen Onat takımının 2. golünü attı. Golün haksız olduğunu düşünen oyuncular ikinci yarı başında hareketsiz kalarak rakibe gol attırdı.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 03:11
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