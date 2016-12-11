 Eren’e oy verdi – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Eren’e oy verdi

    Eren’e oy verdi
    Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Fotoğrafları çok beğenen , spor kategorisinde Zeki Fazlıoğlu'nun "'un golü" adlı fotoğrafına oy verdi.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 03:08
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