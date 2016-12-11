Dzemaili ABD’de

Drogba'yı gönderen Montreal Impact, Blerim Dzemaili aldı ve Galatasaray'da görev yapmış bir ismi daha kadrosuna kattı. Montreal Impact'in sahibi Joey Saputo, "Dzemaili Montreal için oldukça ilgi çekici bir isimdi. Haziran'a kadar Bologna'da oynamaya devam edecek" dedi.