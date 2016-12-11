 De Boer gönüllü – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    De Boer gönüllü

    De Boer gönüllü

    Cimbom’a yeniden Hollandalı teknik adam... Çizme medyası, ’in, kısa süren İnter macerasının ardından teklif gelmesi halinde Galatasaray’a “Hayır” demeyeceği yorumunu yaptı

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink'le devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray için İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman hocalarla yola devam etmeyi planlayan sarı-kırmızılı takımın, eski futbolcularından Frank de Boer ile anlaşabileceği öne sürüldü. Çizme basını, futbolculuk yıllarında Galatasaray'da 1 sezon forma giyen Hollandalı teknik adamın, kısa süren İnter macerasının ardından teklif gelmesi halinde Galatasaray'a "Hayır" demeyeceği yorumunu yaptı. Galatasaray'ın ocak ayında takımın başına getirmeyi düşündüğü isimlerin başında Thomas Schaaf'ın olduğu ifade edilmişti.

    GAZETECİLERİN ÖNÜNDE ELEŞTİRDİ
    Sarı-kırmızılı ekipte, Fenerbahçe karşısında oynanan kötü futbolun ardından Riekerink gözden düşmüştü. Kasımpaşa maçı sonrası, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, "Takımın oyunundan zevk almadım. Galatasaray her zaman daha iyilerini yapmış bir takım" ifadesini kullanmış ve Riekerink'i hedef almıştı. Şimdi Cimbom'un, Schaaf ve De Boer arasında bir seçim yapması bekleniyor.

    KOEMAN'DAN ONAY ÇIKTI
    Everton Menajeri Ronald Koeman, Nazifoğlu'nun, listelerinde olmadığını açıkladığı Niasse'yi bırakacaklarını söyledi. Koeman, "Takımda forma şans olmayan bazı oyuncular var. Gelecekte bizimle olmayacaklar" diye konuştu.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 04:03
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