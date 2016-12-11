De Boer gönüllü
Cimbom’a yeniden Hollandalı teknik adam... Çizme medyası, Frank de Boer’in, kısa süren İnter macerasının ardından teklif gelmesi halinde Galatasaray’a “Hayır” demeyeceği yorumunu yaptı
GAZETECİLERİN ÖNÜNDE ELEŞTİRDİ
Sarı-kırmızılı ekipte, Fenerbahçe karşısında oynanan kötü futbolun ardından Riekerink gözden düşmüştü. Kasımpaşa maçı sonrası, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, "Takımın oyunundan zevk almadım. Galatasaray her zaman daha iyilerini yapmış bir takım" ifadesini kullanmış ve Riekerink'i hedef almıştı. Şimdi Cimbom'un, Schaaf ve De Boer arasında bir seçim yapması bekleniyor.
KOEMAN'DAN ONAY ÇIKTI
Everton Menajeri Ronald Koeman, Nazifoğlu'nun, listelerinde olmadığını açıkladığı Niasse'yi bırakacaklarını söyledi. Koeman, "Takımda forma şans olmayan bazı oyuncular var. Gelecekte bizimle olmayacaklar" diye konuştu.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 04:03
- Serdar sınırda
Toplam 1
Yorum
Litmanen KESİNLİKLE SARI KART VERİRLER STOPER SIKINTISI CEKTİĞİNİ BİLİYORLAR TAKIMIN BAKINDA GÖRÜN
- Savunması istim üstünde
Toplam 1
Yorum
Baron Sanki fenerbahce net gol posizyonu yakaladi...sifir isabetli sut oraniyla gelmis gecmis en olu besiktasa 1 tane isabetli sut cekememis hepsi karavana ....bidaha bu besiktasi zor bulur daha iyi besiktas vodafone buyusuyle birresince 5 lik olmaktan kurtulamicak fenerbahce
- Harun'un serisini Cenk bozdu
Toplam 11
Yorum
bjk Pozisyonlara penaltı değil demek adil maç istemiyoruz bizim takıma yarayan kararlar bekliyoruz böyle giderse Beşiktaş ligi koparır demektir.
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