Çevik kuvvet polislerine koştu
Galatasaray'ı Gaziantepspor maçında öne geçiren golü atan Yasin Öztekin, çevik kuvvet polislerine sarıldı.
Ortaya duygu dolu anlar çıktı…
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:25
- Kjaer için büyük yarış
Toplam 3
Yorum
dost kjaer bir rakip taraftar olarak söylüyorum 35 - 40 milyon euro rahat eder bu oyuncuyu siz almaya kalksanız size diyecekleri rakam bu olur
- Serdar sınırda
Toplam 4
Yorum
Fevzi Saçlı Kulüp başkanlığında önemli olan liyakat olmayıp paradır.Kulüp üyeleri ne olur bir kere şaşırıp liyakatı seçerek paraya kul olmadığınızı gösterin
- Fenerbahçe Antalya’ya ulaştı
Toplam 3
Yorum
hakem cuneyt cakir hakem cuneyt cakir ise FENERBAHCE'nin puan kayip ettirilmesi icin gorevlendirilmistir. bakin ve gorun
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