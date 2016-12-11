 Bekleyecek vakit yok – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Bekleyecek vakit yok

    Bekleyecek vakit yok

    Niasse ve ile ilgilenmediklerini ifade eden yönetici Nazifoğlu, “Bize hazır oyuncu lazım” dedi

    Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Everton'dan Oumar Niasse ve Schalke 04'ten Klaas-Jan Huntelaar iddialarına cevap verdi. Nazifoğlu, "Niasse ve 'ı asla almayız. Bize ocak ayında hazır ve gelir gelmez takıma girecek oyuncu gerekli. Antrenman ya da maç eksiği olan oyuncuları almayız. Çünkü bekleyecek vaktimiz yok. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'a katkı sağlamadıktan sonra ara transferin ne anlamı var!" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
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