 Atik ile tartışmadım – Fotomaç – 11 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Atik ile tartışmadım

    Atik ile tartışmadım
    Yönetici Levent Nazifoğlu, Orhan Atik'in görevden alınmasının altında kendisiyle sorun yaşadığı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Atik ile eski takım arkadaşı olduklarını ifade eden Nazifoğlu, "Orhan Atik benim eski takım arkadaşım. Beraber uzun süre futbol oynadık. Orhan ile bugüne kadar hiç tartışmadım" dedi.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atik ile tartışmadım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.