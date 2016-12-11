Atik ile tartışmadım

Yönetici Levent Nazifoğlu, Orhan Atik'in görevden alınmasının altında kendisiyle sorun yaşadığı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Atik ile eski takım arkadaşı olduklarını ifade eden Nazifoğlu, "Orhan Atik benim eski takım arkadaşım. Beraber uzun süre futbol oynadık. Orhan ile bugüne kadar hiç tartışmadım" dedi.