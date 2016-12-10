 TT Arena yenileniyor – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    TT Arena yenileniyor

    TT Arena yenileniyor
    Kapalı basketbol salonu projesi ile TT Arena'nın üst kullanım sorununu çözen Yönetimi statta yenileme çalışmaları için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yetkililer, Arena'nın dış cephesi için de hazırlıklara başladı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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