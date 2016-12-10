 Tolga ve Sinan yok – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Tolga ve Sinan yok

    Cimbom'da Gaziantep maçı öncesi sakatlık sorunu devam ediyor. Teknik direktör , ve 'ün bu hafta da forma giymeyeceklerini söyledi. İki ismin tedavilerinin sürdüğü açıklandı. Tolga'nın haftaya takımla birlikte olacağı belirtilirken Sinan Gümüş'ün dönüşünün gecikeceği kaydedildi. Kolbeinn Sigthorsson'un ise Gaziantepspor maçının 18 kişilik kadrosunda olup olmayacağı ise merak konusu.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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