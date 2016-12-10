 “Sneijder’siz olmaz” – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    “Sneijder’siz olmaz”

    “Sneijder’siz olmaz”
    en iyi 11'ini belirledi. Birçok dünya yıldızının olduğu muhteşem kadronun 10 numarası ise takım arkadaşı oldu. Hollandalı hırslı orta saha oyuncusu, vatandaşı için "Sneijder'siz kadro olmaz" dedi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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