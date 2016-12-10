 Sıra Riekerink’te – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Sıra Riekerink’te

    Sıra Riekerink’te

    G.Saray’ın Hollandalı çalıştırıcıyı da gözden çıkardığı ve devre arasında Tomas Schaaf ile Alman ekolüne geçileceği iddia edildi.

    'da 'in görevine son veren yönetimin, teknik direktör Jan Olde Riekerink'i de gözden çıkardığı belirtiliyor. Hollandalı çalıştırıcı, Kasımpaşa maçı sonrası 'yetersiz kaldığı' ve 'otoriteyi sağlayamadığı' için yöneticilerin büyük kesiminin güvenini yitirdi. Alp Yalman'ın önderliğindeki grubun, takımın başına Alman Thomas Schaaf'ı getirmek için harekete geçtiği kulislerde konuşuluyor. Alt yapıya da Alman bir teknik adamın getirileceği ve devre arasında 'disiplin' sembolü Alman ekolüne geçileceği iddia edildi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:34
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