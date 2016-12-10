 Melo taca çıktı – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Melo taca çıktı

    Melo taca çıktı
    'dan ayrılarak geçtiğimiz sezonun başında Çizme ekibi İnter'in yolunu tutan için İtalya'da işler iyi gitmiyor. Ligde 3 maçta sadece 44 dakika şans bulan Brezilyalı yıldıza ülkesinden hiçbir takımın istemediği belirtildi. Cimbom'a dönüş kapıları da kapalı olan Melo'nun kontratı sezon sonu bitiyor. Ancak şu ana kadar kapısını çalan yok.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:31
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