 Kayıpsız bitirelim – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Kayıpsız bitirelim

    Kayıpsız bitirelim

    G.Saray Teknik Direktörü Riekerink, maç önü toplantısını gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı “Öz güvenimiz ancak galibiyetlerle sürer” dedi.

    Cimbom'un çalıştırıcısı Jan Olde Riekerink, bu hafta oynanacak Gaziantep maçı öncesi konuştu. Hollandalı hoca "Fenerbahçe mağlubiyeti bizi yaralamıştı. Ancak reaksiyon gösterdik, Bursa ve Kasımpaşa maçlarını kazandık. Şu anda 3. durumdayız. Beşiktaş ile aramızda 3 puan fark var. Öz güven galibiyetlerle geliyor. Özgüvenimizin sürmesi için kazanmaya devam etmeliyiz" dedi. Hollandalı çalıştırıcı ilk yarının bitimine kadar 3 maçları olduğunu belirterek "2'si evimizde 1'i Ankara'da 3 karşılaşmaya daha çıkacağız. Hepsini kazanıp zirvede yer almayı hedefliyoruz. Kırılgan yapımızı kendimize güvenle çözdük. Şimdi yolumuza kayıpsız ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

    kendisine gelen eleştirilere de ilginç bir cevap verdi: "Bunlara alışkınım. Önemli olan takım. Siyah giysem neden beyaz giymiyor derler. Sağdan gitsem neden soldan gitmiyorsun derler. Bu böyledir. Komşunun çimleri her zaman daha yeşil görünür"

    'DEĞİŞİKLİK BOZARDI'
    'ın hocası Jan Olde Riekerink, Kasımpaşa maçında oyuncu değişikliklerini 89. dakikadan sonra yapmasını savundu. Deneyimli çalıştırıcı "Değişiklik mücadeleyi bozabilirdi. İyi savaşan bir takım vardı. Düzeni bozmamak için böyle yaptım. Giren oyuncu takımı bozabilirdi" ifadelerini kullandı.

    HABERİM YOK!
    Jan Olde Riekerink, "Yönetim yeni hoca arayışı için menajere yetki verdi" sorusunu "Haberim yok, böyle bir şey duymadım" sözleriyle yanıtladı. Hollandalı çalıştırıcı, Orhan Atik'le ilgili kararın da yönetime ait olduğunu kaydetti.

    DEFANSIN İŞİ BAŞKA
    Riekerink, "Savunmanın hücuma katkısı yok" eleştirilerine cevap verdi: "Onların işi önce engellemek. Hücuma katkı beklerin işi"
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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