Kayıpsız bitirelim
G.Saray Teknik Direktörü Riekerink, maç önü toplantısını gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı “Öz güvenimiz ancak galibiyetlerle sürer” dedi.
Jan Olde Riekerink kendisine gelen eleştirilere de ilginç bir cevap verdi: "Bunlara alışkınım. Önemli olan takım. Siyah giysem neden beyaz giymiyor derler. Sağdan gitsem neden soldan gitmiyorsun derler. Bu böyledir. Komşunun çimleri her zaman daha yeşil görünür"
'DEĞİŞİKLİK BOZARDI'
Galatasaray'ın hocası Jan Olde Riekerink, Kasımpaşa maçında oyuncu değişikliklerini 89. dakikadan sonra yapmasını savundu. Deneyimli çalıştırıcı "Değişiklik mücadeleyi bozabilirdi. İyi savaşan bir takım vardı. Düzeni bozmamak için böyle yaptım. Giren oyuncu takımı bozabilirdi" ifadelerini kullandı.
HABERİM YOK!
Jan Olde Riekerink, "Yönetim yeni hoca arayışı için menajere yetki verdi" sorusunu "Haberim yok, böyle bir şey duymadım" sözleriyle yanıtladı. Hollandalı çalıştırıcı, Orhan Atik'le ilgili kararın da yönetime ait olduğunu kaydetti.
DEFANSIN İŞİ BAŞKA
Riekerink, "Savunmanın hücuma katkısı yok" eleştirilerine cevap verdi: "Onların işi önce engellemek. Hücuma katkı beklerin işi"
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:42
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Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
- En iyi gol ödülü Moussa Sow'un!
Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
- Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni saati...
Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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