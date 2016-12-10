 Hâlâ zirvede – Fotomaç – 10 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hâlâ zirvede

    Hâlâ zirvede
    , yeni kulüpler sıralamasını açıkladı. G.Saray, Avrupa'ya gidememesine rağmen 58.360 puanla 27. olup, Türk takımları arasında en üstte yer aldı. F.Bahçe 36., Beşiktaş 53. oldu.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hâlâ zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.