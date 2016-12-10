 Galatasaray Komşu’da kayıp – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Komşu’da kayıp

    Galatasaray Komşu’da kayıp
    Erkek Basketbol Takımı, 'nin 11. haftasında konuk olduğu Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a 85-58 yenildi. Bu sonuçla G.Saray Odeabank, THY Avrupa Ligi'ndeki 8. mağlubiyetini yaşadı. Daçka ise İspanya'da Baskonia'ya 73-52 yenildi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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