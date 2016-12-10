 Filede dev derbi – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Filede dev derbi

    Filede dev derbi
    'nde Galatasaray, 'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Büyük çekişmenin beklendiği mücadele 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaya rakip seyirci alınmayacak. İki takımın hedefi de galibiyet.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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