 F.Bahçe maçı en kötüsüydü – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    F.Bahçe maçı en kötüsüydü

    F.Bahçe maçı en kötüsüydü

    , bu sezon en kötü performansı F.Bahçe’ye karşı gösterdiğini söyledi. Bu hafta G.Antep’i yeneceklerini belirtti.

    Aslan'ın sol beki Lionel Carole, Fenerbahçe deplasmanında kötü olduğunu kabul etti. 25 yaşındaki sol bek "Sezonun en kötü maçını oynadım. Belimde ağrılar vardı, performansımı etkilemiş olabilir" dedi. Gaziantepspor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini belirten , "Zirveye yakınız. Hedefimiz devre arasına kadar kayıpsız gitmek" ifiadelerini kullandı.

    'ASİSTLERE DEVAM'
    Carole, formasını taşıdıkça elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışacağını söyledi. 25 yaşındaki oyuncu "Ben takıma yardım ettiğim sürece mutluyum. Gol attım, asist yaptım. Asistlerime devam etmeyi isterim. Her zaman bu takıma yardım etmeye çalışacağım" dedi.

    JASON DENAYER AŞKINI GÖSTERDİ
    Lionel Carole geçtiğimiz sezon kiralık forma giyen 'le çok yakın arkadaş olduklarını söledi. Fransız futbolcu, "Denayer, Galatasaray'a olan aşkını gösterdi. Umarım bir gün yeniden bu formayı giyer. Gelse bize çok büyük katkı sağlayabilirdi" diye konuştu.

    CAVANDA İLE ARAMIZ İYİDİR
    Benim takım içinde herkesle aram iyidir. Farklı milletlerden birçok insan burada. Birbirimizle iyi anlaşıyoruz. En çok Cavanda ve Chedjou ile konuşuyorum. Deplasmanlarda sık sık müzik hakkında sohbet ediyoruz"

    'LİNNES BAŞARILIYDI'
    Lionel Carole cezalı olduğu Bursa maçında yerine oynayan Martin Linnes'i övdü. Fransız sol bek "Çok iyiydi. Herkes takıma girmek için kendini hazır tutmalı" dedi.

    KALMAK İSTERİM
    Lionel Carole, sarı-kırmızılı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlattı. Fransız futbolcu "Transfer işlerine menajerim bakıyor. Benim işim saha içinde futbol oynamak. 2 yıl daha kontratım var. Sonrasında tabii ki Galatasaray'da kalmak isterim" dedi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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