F.Bahçe maçı en kötüsüydü
Lionel Carole, bu sezon en kötü performansı F.Bahçe’ye karşı gösterdiğini söyledi. Bu hafta G.Antep’i yeneceklerini belirtti.
'ASİSTLERE DEVAM'
Carole, Galatasaray formasını taşıdıkça elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışacağını söyledi. 25 yaşındaki oyuncu "Ben takıma yardım ettiğim sürece mutluyum. Gol attım, asist yaptım. Asistlerime devam etmeyi isterim. Her zaman bu takıma yardım etmeye çalışacağım" dedi.
JASON DENAYER AŞKINI GÖSTERDİ
Lionel Carole geçtiğimiz sezon kiralık forma giyen Jason Denayer'le çok yakın arkadaş olduklarını söledi. Fransız futbolcu, "Denayer, Galatasaray'a olan aşkını gösterdi. Umarım bir gün yeniden bu formayı giyer. Gelse bize çok büyük katkı sağlayabilirdi" diye konuştu.
CAVANDA İLE ARAMIZ İYİDİR
Benim takım içinde herkesle aram iyidir. Farklı milletlerden birçok insan burada. Birbirimizle iyi anlaşıyoruz. En çok Cavanda ve Chedjou ile konuşuyorum. Deplasmanlarda sık sık müzik hakkında sohbet ediyoruz"
'LİNNES BAŞARILIYDI'
Lionel Carole cezalı olduğu Bursa maçında yerine oynayan Martin Linnes'i övdü. Fransız sol bek "Çok iyiydi. Herkes takıma girmek için kendini hazır tutmalı" dedi.
KALMAK İSTERİM
Lionel Carole, sarı-kırmızılı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlattı. Fransız futbolcu "Transfer işlerine menajerim bakıyor. Benim işim saha içinde futbol oynamak. 2 yıl daha kontratım var. Sonrasında tabii ki Galatasaray'da kalmak isterim" dedi.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:45
- Lionel Carole'den Fenerbahçe maçı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
- En iyi gol ödülü Moussa Sow'un!
Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
- Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni saati...
Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
F.Bahçe maçı en kötüsüydü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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