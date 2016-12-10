 Farkı G.Saray ödeyecek! – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Farkı G.Saray ödeyecek!

    Farkı G.Saray ödeyecek!
    Akhisar Belediye ile 1.5 yıllığına anlaşan 'ın takım bulması yönetimi sevindirdi. Aksi halde 31 Mayıs 2018'e kadar G.Saray ile mukavelesi bulunan oyuncuya kontratında yazan 1.8 milyon euro ödenmek durumunda kalınacaktı. Olcan'ın Akhisar'dan daha az bir rakam alması halinde aradaki farkı G.Saray'ın karşılayacağı belirtiliyor. Olcan Adın'ın sözleşmesi sezon başında tek taraflı feshedilmişti.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:26
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