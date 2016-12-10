 Çocuklarla çift kale – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Çocuklarla çift kale

    Çocuklarla çift kale
    Kaptan , ve ile kariyerine Çin Süper Ligi takımlarından Bejing Guoan'da devam eden milli futbolcu , Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği'nin (ÇABA) Florya Gençlik ve Çocuk Destek Merkezi'ndeki halı sahasının açılışına katıldı. Oyuncular, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile birlikte çocuklarla futbol maçı yaptı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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