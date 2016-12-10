 Cimbom gol çalıştı – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Cimbom gol çalıştı

    Cimbom gol çalıştı

    Riekerink hücumdaki sorunu çözmek için çaba sarf ediyor.

    yarın evinde ağırlayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki çalışma 1.5 saat sürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum antrenmanı gerçekleştirildi. Jan Olde Riekerink, orta saha oyuncularından rakip ceza sahasına daha çok girmelerini emretti, bu şekilde gol sayılarının yükseleceğini söyledi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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